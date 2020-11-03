Сотрудник пресс-службы избил журналиста за предложение делать гвозди из Кирюши

Внештатный 68-летний сотрудник бердской газеты «Свидетель» Сергей Болдырев заявил, что на него прямо в редакции напал работник пресс-службы администрации местной мэрии. Произошло это, по всё видимости, из-за комментария журналиста во «ВКонтакте», который не понравился пиарщику.

Об этом сообщает издание «Свидетель», журналисты которого наблюдали происходящее своими глазами. Предположительно, причиной произошедшего стало сообщение в группе «ВКонтакте»: Болдырев, будучи администратором группы «Бердск: Всё плохо!», репостнул запись администрации города с комментарием «Гвозди бы делать из таких комментаторов, как #Кирюша».

«Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: "Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу", несколько раз со всей силы ударил его по лицу», — рассказывает газета.

После этого Болдырев написал заявление в полицию. В городской администрации порталу «Курьер. Бердск. Среда» пояснили, что у работника их пресс-центра Кирилла Цветкова (того самого «Кирюши») в этот день был выходной, а решение о наказании они будут принимать лишь после того как выводы о произошедшем сделают правоохранительные органы.

«Разбита губа, болит голова, давление — 140, что нехорошо для 68-летнего мужчины после перенесенного в январе этого года инфаркта. Не плачусь, просто констатирую состояние. Судмедэксперт, думаю, скажет точнее», рассказал изданию «Новосибирск онлайн» сам пострадавший.

Фраза, использованная Болдыревым, которую не оценил Цветков, была частично заимствована из «Баллады о гвоздях» Николая Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей», — этими словами стихотворение заканчивается. Кроме основного смысла о стойкости характера человека выражение приобрело и ироничный оттенок.