В Новосибирске задержаны трое мужчин, похитивших людей для вымогательства

В Новосибирске задержаны три мужчины в возрасте 28, 45 и 58 лет, которые похитили двух человек с целью вымогательства у них 6 тысяч долларов. Об этом пишет «Интерфакс».

Все подозреваемые — жители Омской области. Их жертвами стали 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. Злоумышленники удерживали пару в квартире Калининского района, но мужчине удалось сбежать, после чего он обратился в полицию.

Задержать бандитов удалось сотрудникам ДПС, когда они перевозили жертву в одно из ближайших сел. Заложница была освобождена невредимой.