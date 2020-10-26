Посольство Польши в Москве пикетируют из-за запрета абортов по показаниям

В польских городах прошли многотысячные акции протеста в связи с принятием антиабортных попровок, пишет ТАСС. Если раньше женщинам запрещали любое прерывание беременности по собственному желанию, то теперь Конституционный суд признал незаконным и абортирование в связи с патологией плода.

Инициатором рассмотрения вопроса стали депутаты парламента, которые назвали подобные медицинские вмешательства «евгеническими». Они интерпретировали их как неуважение к конституционной норме о защите человеческой жизни.

Теперь в законодательстве Польши разрешен аборт только в случаях изнасилования или угрозы жизни матери.

В городах Познань и Катовице дело дошло до применения слезоточивого газа со стороны полиции в отношении демонстранток.

НСН пишет об усилении противостояния между религиозными группами и защитниками права на репродуктивный выбор. Протестные группы планируют массово выходить к церквям и срывать службы.

Фото: twitter @JoankaSW

Лозунги протестов: «Мое тело — мое дело», «Церковь, вон из политики», «Аборт — это законное право».

В Москве тем временем члены организации РСД запланировали на 28 октября акцию солидарности. Пикетирование «За право на аборт» пройдет вечером рядом с посольством Польши.

«Аборт – это незыблемое право женщины, ведь именно ей предстоит, рискуя своим здоровьем, вынашивать, рожать ребенка, а потом воспитывать его. Толстосумы из Конституционного суда не должны решать за женщину: стоит ли ей оставить ребенка или все же прервать беременность», — пишут активистки.