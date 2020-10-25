МИД Казахстана не планирует направлять ноту протеста из-за фильма "Борат-2"

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что не планируют создавать дополнительный ажиотаж вокруг второй части комедии «Борат», передает «Sputnik Казахстан».

Провокационная картина повествует о подготовке к выборам, а создатель фильма Саша Барон предстает там в образе журналиста из Казахстана, воплотившего все негативные стереотипы относительно жителей страны.

В связи с этим инициативная группа молодых граждан собралась около консульства США в Алматы с петицией, где требуется запретить выпуск фильма в прокат. В соцсетях началась кампания #CancelBorat.

В МИД Казахстана поддержали местных жителей в негативной оценке кинематографического произведения, но при этом указали на то, что нотный протест без адресата не имеет смысла, а дополнительный ажиотаж вокруг картины только усилит интерес к ней со стороны публики, что приведет создателей киноленты к финансовому успеху.

«По сути фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — говорится в обращении МИД.