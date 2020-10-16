Всего одно СИЗО в Москве продолжит принимать арестантов. Но только для изоляции

В Москве прекратиться прием арестантов в СИЗО №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Сообщается, что распоряжение руководства УФСИН вступит в силу с 19 октября. Продолжится прием арестантов только в СИЗО №7, но оно будет работать в качестве изоляционного. Туда люди будут приходить на двухнедельную изоляцию.

Сотрудники, которые будут обслуживать это СИЗО поменяют график работы. Они должны будут пребывать там две недели подряд без возможности покинуть здание, а после отправляться на двухнедельную самоизоляцию домой в качестве отдыха.

Постановления будут проводится в формате видеоконференций.

Ранее ФСИН сообщила о приостановке встреч с заключенными.