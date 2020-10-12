Минтруд: около 20 млн россиян относятся к бедному населению

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что 13,5% населения России, или 20 млн человек, относятся к категории бедных.

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», – цитирует Котякова ТАСС.

Министр отметил, что максимальное число безработных россиян было зарегистрировано в сентябре: по состоянию на 9 октября в центрах занятости зарегистрировано 3,6 млн человек.

Чиновник считает, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенное сокращение числа официально зарегистрированных безработных.