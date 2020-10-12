Вокзал для двоих

Почему реконструкцией Северного Речного вокзала занималась «кладбищенская» фирма, во что это обошлось и кто за всем этим стоит.

Что нам стоит порт построить

Фирма «Артстройтехнология», выполнявшая реставрацию Северного Речного вокзала и благоустройство прилегающих территорий, выиграла тендер на эти работы в прошлом году. Впрочем, тендер – это громко сказано. Почему-то эта компания оказалась единственной участницей электронного аукциона, который проводил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Конкурентов не оказалось, и подряд достался «Артстройтехнологии». Напомним, что московским архитекторам в свое время пришлось изрядно побороться за то, чтобы этот памятник архитектуры именно реставрировали, а не реконструировали. И в этой связи особенно странно, что реставрацией в итоге занималась компания, которая никакого отношения к работам такого рода не имеет. В ее портфолио к тому моменту были ремонт теплотрасс и благоустройство столичных кладбищ.

В прошлом году ГБУ «Ритуал» отдал «Артстройтехнологии» подряды на благоустройство мест захоронения на сумму более миллиарда рублей. В октябре «Артстройтехнологии» получили 211,9 миллионов на благоустройство Митинского кладбища. Другая компания, подавшая заявку, не была допущена к тендеру. В таком же ключе проходили тендеры еще по трем кладбищам – Перловскому, Пыхтинскому и кладбищу «Ракитки». Примечательно, что и опыта в благоустройстве мест захоронений у «Артсройтехнологии» не было никакого. Зато она имела успешный опыт победы в тендерах, которые проводили московские власти в 2019 году, получив подряды на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей. При этом в ходе освоения столичных бюджетных средств было допущено множество нарушений. Так, в августе прошлого года «Артстройтехнология» была оштрафована на 600 тысяч рублей за повреждения деревьев в ходе реконструкции Центрального проспекта в Зеленограде. И это не единичный случай. Были и проблемы с подрядчиками, которые по суду взыскали с компании порядка 9 миллионов рублей. Кроме того, фирма пользовалась трудом нелегалов, за что ее тоже штрафовали. Однако это сущие копейки по сравнению с неиссякаемым денежным потоком из городского бюджета.

Кто стоит за кладбищенской оградкой

Как выяснили журналисты «Базы», владельцы «Артстройтехнологии» – Александр Ушаков и Сергей Томиленко. Но это не единственный их актив. Они были в числе владельцев ООО ЧОП «Альфа – Хорс» – это предприятие было фигурантом расследования попавшего за решетку журналиста Ивана Голунова об истинных владельцах московских кладбищ. До весны этого года «Альфа-Хорс» принадлежала Эмилии Лешкевич. Она является родственницей жены Льва Мазараки, брата первого замгендиректора ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которому в свое время удалось прибрать к рукам все московские кладбища. В 2015 году ГБУ «Ритуал» сменилось руководство, во главе его встал Артем Екимов, бывший старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД (ГУЭБиПК) и подчиненный Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет за провокацию взятки, превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества. На эту должность Екимова мог лоббировать глава управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев.

Далее произошел ряд кадровых перестановок, и в итоге все основные подразделения «Ритуала» перешли в подчинение выходцу из ставроп

ольского края Валериану Мазараки, который со своим братом Львом приехал в Москву в начале 2010-х. После смены руководства московских кладбищ произошли изменения и в охране некрополей – вместо нескольких охранных фирм контракт получило ЧОП «Альфа-Хорс».

По словам сотрудника агентства безопасности «Беркут Рус» Евгения Зайцева, ЧОП «Альфа-Хорс» создавался для охраны бизнес-интересов скандально известного бизнесмена Сергея Говядина и его партнера, экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, пребывавшего недавно в местах не столь отдаленных. А владельцы «Артстройтехнологии» Александр Ушаков и Сергей Томиленко и по сей день могут являться фактическими совладельцами ЧОПа. «Все на рынке знают, что они были учредителями и остаются учредителями, возможно, по документам уже не являясь ими, – сообщил Евгений Зайцев. – Они могут являться подрядчиками всех говядинских структур, обеспечивать работу в области безопасности, проверок партнеров – весь этот комплекс работ, который делают ЧОПы. Строительные подряды – это тоже их история. Говядин в этой ситуации имеет довольно четкую долю и довольно четкие интересы».

Таким, образом, ниточка из «Артстройтехнологии» тянется к «Альфа-Хорс» и «ГУП Ритуал», а оттуда – к Ильдару Самиеву и Сергею Говядину. Независимые телеграмм-каналы даже уверяют, будто Ильдар Самиев торгует покровительством бывшего вице-мэра столицы, а теперь вице-премьера Марата Хуснуллина, действуя по хорошо отработанному сценарию: экс-депутат Самиев изображает из себя крупного бизнесмена и кичится связями по национальной линии с чиновником, обещая инвестировать деньги или продать перспективный актив по выгодной цене. Когда выясняется, что у проданного актива выявляются обременения в виде залогов, на сцену может уже выходить силовое прикрытие в лице связанного с семьей Мазараки и «Альфа-Хорс» Говядина, которого «Новая газета», в частности, упоминала в истории, связанной с хищением более 30 миллионов долларов из «Росинтербанка».

Самиев уже загремел за решетку за несколько эпизодов мошенничества с участками земли и квартирой в элитном комплексе Knightsbridge, которую продал футболисту Федору Смолову несмотря на то, что она была в залоге у банка по другому кредиту.

Уже будучи в СИЗО, Самиев с Говядиным выдвинули против девелопера Альберта Худояна обвинения в попытке отъема у них недвижимости. Адвокат Худояна Александр Карабанов назвал эти обвинения рейдерской операцией, целью которой было «принудить» его подзащитного «к безвозмездной передаче своего имущества». Примечательно, что охранники «Альфа-Хорс» Георгий Никишин и Денис Киямов на допросе давали показания в поддержку слов Говядина в деле Худояна, что лишний раз подтверждает связь Говядина с руководством «Альфа-Хорс».

Вместо заключения…

В свете вышеизложенного в совершенно ином ключе воспринимается астрономическая сумма, которую получила компания «Артстройтехнологии» от московского правительства на реставрацию Северного речного вокзала, и тот факт, что никто другой даже не претендовал на реализацию этого грандиозного проекта, хотя в столице нашлось бы немало фирм с более релевантным опытом.

Бюджет реконструкции Северного речного вокзала составил, по информации Медузы, порядка 4,7 миллиарда рублей. Много это или мало? Это немногим меньше, чем годовой бюджет города Долгопрудный с населением 116 тысяч человек.

Такое несоответствие вызывает разумные подозрения в завышении сметной стоимости строительства и хищении денежных средств. И эти подозрения вполне могут оказаться небезосновательными, если принять во внимание стиль ведения «бизнеса» тех персон, которые стоят за компанией «Артстройтехнология».