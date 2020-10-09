"Кукла Полина": На Урале мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу

В городе Карпинске местные жительницы обратились в «скорую» и к правоохранителям после того, как во время посиделок дома у своей подруги обнаружили ребенка в крайней степени истощения, пишет E1.ru.

Женщины забрали ребенка к себе, но в службы обратились только на следующие сутки. Известно, что против 37-летней матери теперь возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Вместе с этим возбуждено дело об истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Также у матери были еще два ребенка: дочь (3 года) и сын (13 лет). Сейчас социальные службы забрали их в детский дом.

Женщина не наблюдалась с последней беременностью ни в одной из женских консультаций. В начале года она разошлась с мужем и, вероятно, рожала в домашних условиях. Знакомым она сказала, что ребенок при рождении умер, но сама держала младенца полгода в сумке, в шкафу.

Детям она запрещала рассказывать окружающим о ребенке. Известно, что подкармливал девочку 13-летний сын. 3-летняя девочка в детском саду рассказывала воспитателям про «куклу Полину», которая была «как живая», но сотрудники посчитали, что девочка фантазирует.

Медики констатировали у младенца гипотрофию третьей степени и подозревают другие серьезные заболевания. Мать доставлена в психиатрическую больницу.