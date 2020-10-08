Суд впервые применил статью о занятии высшего положения в преступной иерархии

Московский городской суд приговорил к 11 годам лишения свободы 34-летнего вора в законе Шалву Озманова (Кусо), пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что только два года из срока он получил за нанесение тяжкого вреда здоровью, а остальные девять даны по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Эта статья УК РФ была принята в апреле 2019 года и впервые применяется в судебной практике.

В качестве доказательств по этой статье использованы культурологические экспертизы татуировок Кусо, а также несколько писем, переданных другим арестантам-сокамерникам Озманова в СИЗО «Пресня», где от них требуют уважать заключенного и выполнять все его распоряжения.

Известно, что у Озманова не было криминального опыта, но он заручился поддержкой вора в законе Захария Калашова, которому является внучатым племянником. В ФСБ Калашова считают лидером всей российской организованной преступности. Сейчас он отбывает наказание за вымогательства.