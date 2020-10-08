Патриарх Кирилл находится из-за самоизоляции на контакта с зараженным

Пресс-служба Русской православной церкви сообщила, что патриарх московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) не сможет принять участие в праздновании дня преставления преподобного Сергия Радонежского 8 октября, так как находится на карантине. По словам самого главы РПЦ, это связано с его недавним контактом с человеком, у которого коронавирус был подтвержден.

«Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения. Но, памятуя о том, что для молитвы нет ни границ, ни расстояний, я духовно сорадуюсь сему торжеству и вместе со всеми вами возношу молитвы к Преподобному», — приводит пресс-служба его слова.

Делал ли сам священнослужитель тест на коронавирус, в сообщении не говорится.

Патриарх также назвал эпидемию «серьезным испытанием», подчеркнув, что это требует от верующих «усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия». По его словам, существует лишь два возможных варианта развития человека в пандемию: если он «внутренне надломится» и утратит веру, либо если человек «выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по Промыслу Вседержителя».