Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация "несколько стабилизировалась"

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, положение дел, связанных с коронавирусом в столице начало стабилизироваться, однако прирост заболевших всё ещё наблюдается.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — приводит слова мэра РИА Новости со ссылкой на «Россию 1».

Градоначальник подчеркнул, что пока в Москве не намерены перепрофилировать под ковид больницы, которые занимаются другими болезнями. По его словам, мобильные госпитали пока выполняют свою задачу и «страхуют эту ситуацию».