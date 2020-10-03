Заболевший коронавирусом Порошенко госпитализирован вместе с дочерью

Экс-президент Украины Петр Порошенко, о чьем заболевании коронавирусом стало известно в сентябре, госпитализирован 3 октября. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на сообщение супруги политика в Facebook «Европейской солидарности».

Также известно, что вместе с Порошенко была госпитализирована его дочь – ее тест на коронавирус тоже дал положительный результат.

Мать семейства Марина Порошенко отметила, что в больницах сейчас не хватает коек для людей, зараженных COVID-19. В стационарах наблюдается нехватка реанимационного оборудования и кислородных концентраторов.