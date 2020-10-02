С сайта госуслуг убрали запрос на замену паспорта в связи со сменой пола

Услуга замены паспорта по причине смены пола более не доступна на сайте госуслуг, пишет «СПИД.центр».

Представитель федерального ресурса подтвердил, что теперь эта услуга предоставляется только в очном, нецифровом формате. Причину, по которой это произошло, предложили уточнить в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее члены Совфеда совместно с Еленой Мизулиной и Людмилой Нарусовой внесли в парламент проект закона, согласно которому трансгендерным людям должно быть запрещено усыновлять детей и вступать в брак.