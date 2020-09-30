Задержаны 6 беглецов, покинувших тюрьму в Дагестане по вырытому тоннелю

В калмыцком поселке Улан-Хол были задержаны шестеро беглецов, которые 23 сентября по самостоятельно вырытому тоннелю покинули учреждение ФСИН в Дагестане. Об этом сообщает портал «Настоящее время» со ссылкой республиканское УМВД.

Среди задержанных осужденные по статьям об убийстве и наркоторговле. Все арестанты имеют сроки от 10 до 14 лет. План побега они вынашивали в течение года.

Также возбуждено уголовное дело о халатности. По нему будут проходить сотрудники колонии, из-за которых побег оказался возможным.