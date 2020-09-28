В Уфе проверяют больницу, где 80-летняя пациентка пролежала на полу три часа

В Башкирии началась доследственная проверка в больнице, где 80-летняя женщина пролежала на полу в течение трех часов.

Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Накануне, 27 сентября, в соцсетях появился снятый в палате медучреждения видеоролик, на котором пожилая пациентка, оказавшаяся на полу и не способная самостоятельно подняться, пытается звать на помощь. На протяжении трех часов к женщине никто не подходит.

Видео снимала одна из соседок женщины по палате. Ролик опубликован, в частности, на портале Ufa1.ru.

«В настоящее время следователям предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения, изучить должностные инструкции и иную организационно-распорядительную документацию, установить все причины и условия, способствующие произошедшему», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ходе проверки действиям либо бездействию руководства и работников больницы будет дана правовая оценка.