В РФ задержаны 34 человека за сбыт фальсифицированных противовирусных и масок

Интерпол задержал с марта 2020 года 120 человек в 90 странах мира за продажу фальсифицированных противовирусных препаратов и медицинских масок. Об этом пишет журнал Vademecum.

При этом в России был проведен мониторинг 4 тысяч сайтов и страниц в соцсетях, предлагавших упомянутые товары. Половина из них вызвали у правоохранителей подозрения. В результате было возбуждено 87 уголовных дел, 1,1 тысячи административных и 34 человека были задержаны, передает начальник нацбюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

С 2018 года Россия ратифицировала международную конвенцию Medicrime, согласно которой ужесточат уголовное законодательство в сфере медицинского фальсификата. Так, в марте КоАП был дополнен статьей об ответственности за продажу в интернете недоброкачественных медизделий или фальсифицированных БАДов. Ужесточено и уголовное законодательство в этой области.