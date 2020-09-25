Насладитесь "Тишиной" в Кузьминках

Путешествие в мир тишины и возможность «услышать» глазами теперь доступны для гостей парка Кузьминки. Первый в России музей «В Тишине» открывается 26 сентября. Получить новые впечатления и эмоции, понять язык жестов, пройти самые необычные квесты и выполнить задания настоящего «носителя тишины» можно в нескольких локациях музея, а главное отдохнуть от шумозагрязнения, которым переполнен мегаполис.

Два мира, две культуры глухих и слышащих пересекутся в атмосфере беззвучия. С помощью шумозащитных наушников каждый гость может почувствовать настоящую тишину. Задействуя другие возможности своего организма и разума, происходит получение нового опыта взаимодействия с теми, кто общается без слуха и голоса. Релакс, происходящий в дали от акустического загрязнения города, дает возможность услышать самого себя, тот самый внутренний голос, задавленный ежедневной суетой.

Основатель и идеолог проекта Мария Айзина совместно с парком Кузьминки создали проект с целью показать всю красочность необычного мира тишины, а ведь в России количество слабослышащих и неслышащих совсем людей составляет около 13 миллионов.

«Сыграйте с тишиной в игру, чтобы услышать главное, увидеть себя в пространстве музея с иного ракурса, ощутить заманчивость беззвучия и яркость восприятия после возвращения в мир звуков», – приглашает в музей Мария Айзина.

5 интерактивных залов, 75 минут тишины, экскурсии, квесты, задания и даже танцы в специальном зале, где звук способен превратиться в чувство, действие и даже новую реальность.

Ежедневная работа музея «В Тишине» начинается 26 сентября с 10.00 до 21.00 по адресу: Кузьминский парк, 1, стр. 12.