Стали известны подробности об экстренной посадке вертолета ЛНА

Вблизи ливийского города Сукна (муниципалитет аль-Джуфра) произошла экстренная посадка вертолета Ливийской национальной армии. Вскоре после первого сообщения представителей армии в Twitter поступила дополнительная информация о причинах ЧП.
Причиной стала поломки шасси. Надломилась стойка шасси, вертолет наклонился, задел лопастями землю и загорелся. Экипаж экстренно эвакуировался – никто не пострадал.
Сам вертолет сгорел, восстановить его уже нелья. В Главном командовании ЛНА заявили, что по факту происшествия проведут расследование. Его итоги будут опубликованы.