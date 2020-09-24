Сила вакцины: как США готовятся контролировать мир с помощью вирусов

22 сентября российский лидер Владимир Путин представил членам Генассамблеи ООН отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V», рассказав о ее надежности. Кроме того, в своей речи он указал на необходимость международного контроля за распространением биологического оружия, которое усилиями США подбирается все ближе к российским границам. И прежде всего — со стороны Грузии и Украины.

Грузия и Украина – плацдарм для биоэкспериментов Пентагона

Несмотря на многочисленные обещания нынешнего президента США Дональда Трампа, сама Америка до сих пор не продемонстрировала миру собственную вакцину от COVID-19, что только сильнее заставляет мировое сообщество сомневаться в адекватности реакции Штатов на пандемию (ранее стало известно о падении рейтингов США и Трампа в связи с мерами по борьбе с коронавирусом). Еще более странно предпринимаемые американским руководством шаги по противостоянию вирусу выглядят, если вспомнить, что именно Америка держит за пределами своих границ десятки биолабораторий, занимающихся как раз исследованием всевозможных смертельных вирусов.

Одна из таких находится как раз неподалеку от столици Грузии Тбилиси — речь идет о так называемом Научно-исследовательском центре общественного здоровья им. Р. Лугара (Центре Лугара), который осуществляет свою деятельность под чутким руководством Пентагона.

Пару лет назад здесь разгорелся мировой скандал: бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, проведя собственное расследование, выяснил, что в данной биолаборатории на грузинских гражданах испытывали новейшие средства американского фармацевтического гиганта Gilead Sciences, принадлежащего бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду, в результате чего скончались по меньше мере 73 человека.

Однако власти Грузии забили тревогу, лишь когда число жертв вакцины Gilead выросло до 249 граждан. Тогда же стало известно о том, что всем погибшим в течении 2015-2016 годов кололи новую вакцину от гепатита С, однако у части образцов якобы истек срок годности, что и привело к летальным исходам. Данный инсайд был слит в Сеть благодаря ряду Telegram-каналов, однако в то, что причиной смерти стольких людей стала обычная халатность, до сих пор верится с трудом. В документах самого Центра Лугара погибшие числятся под цифровыми кодами, а в графе причина смерти стоит «неизвестно».

Однако эта, мягко говоря, неудача не привела к сворачиванию деятельности биолаборатории: в настоящее время там тестируется уже новый препарат все той же Gilead, на этот раз – от коронавируса.

Кроме того, с 2018 года в СМИ ходят слухи, что американские дипломаты связаны с торговлей замороженной человеческой кровью и патогенами для секретной военной программы. И пусть официальный Вашингтон эту информацию отрицает, на фоне многочисленных легенд об убийственных биоэкспериментах американцев при создании всевозможных вакцин подобные истории выглядят вполне правдоподобно.

Не секрет также и то, что свои биоцентры Штаты располагают в непосредственной близости от российских границ — на территориях бывших советских республик. В частности, Грузия и Украина в последние годы фактически стали военно-биологическим плацдармом Пентагона на постсоветском пространстве. Так, главный санитарный врач России Анна Попова заявляла о резком ухудшении общей эпидемиологической ситуации в Грузии, отмечая, что слишком часто граждане этой страны стали умирать от далеко не типичных для этого региона заболеваний.

А в начале августа 2020 года в открытый доступ утекли десятки страниц абсолютно секретных документов (телеграм-канал Freedom Fоx), которые подтверждают связь Пентагона с министерством здравоохранения Грузии и их ответственность за массовую гибель граждан от неизвестных вирусов.

«Согласно данным, содержащимся в электронной переписке между Центром Лугара и американским посольством в Грузии, ученые США исследуют возбудители, которые могут распыляться и использоваться в качестве биологического оружия. Среди них — сибирская язва, туляремия, бруцелла, крымско-конголезская геморрагическая лихорадка, хантавирус, чумная палочка», — сообщают подробности «Новые известия» со ссылкой на интернет-издание Arms Watch.

Из слитых в Сеть данных также стало известно о намерениях Вашингтона втянуть в свои биоэксперименты Азербайджан и Армению, что представляет непосредственную опасность для России, с которой эти страны ведут активную торговлю сельскохозяйственной продукцией.

При этом в Грузию Штаты намереваются заслать еще 16 своих специалистов, для которых будет построена отдельная лаборатория биологической безопасности 2-го класса. На все это только в ближайшие пять лет американское правительство готово выделить миллиарды долларов.

Минобороны РФ предсказало коронавирус и биологическую войну

Как отмечают ученые по всему миру, если бы в конце 2019 – начале 2020 года мир не подвергся угрозе COVID-19, то это бы произошло с другим, не менее (если не более) смертоносным вирусом. О том же еще несколько лет назад предупреждало российское Минобороны. Так, опираясь на материалы Игоря Гиоргадзе, российские военные провели для иностранных атташе и журналистов специальный брифинг, на котором озвучили свой анализ «Военно-биологической деятельности США на территории Грузии». В рамках брифинга были высказаны опасения из-за стремления США развязать войну нового вида, разработав для этих целей новейшее биологическое оружие.

В докладе высказывалось предположение о том, что от оранжевых революций Пентагон уже давно перешел к новым способам расшатывания политической обстановки в мире: через создание биолабораторий и изучение смертоносных вирусов.

Одним из способов их доставки военные считают летучих мышей, о пугающих опытах над которыми совсем недавно сообщала замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Другим вариантом переправки смертельно опасной заразы в другие страны могут стать запатентованное в США компактные беспилотники. По мнению Минобороны РФ, эти беспилотники могут разносить споры на десятки километров, выбрасывать в нужном месте личинки комаров и клещей.

Однако подобные ухищрения могут даже не понадобиться США для начала распространения боевых вирусов: достаточно лишь небольшой оранжевой революции в какой-нибудь постсоветской республике, где находящиеся на границе с Россией биолаборатории представляют лакомый кусочек для мародеров.

В нынешних реалиях, когда коронавирус показал, насколько быстро заболевание может распространиться по всей планете и вынудить десятки стран объявить локдаун, вывод о том, что оперативная разработка вакцины и торговля ею становится новым витком в гонке вооружений, уже не кажется фантастическим.

«Если мы постараемся и поработаем над вакцинами и биотехнологиями, то сможем сократить население на 10–15%», — заявлял в одном из своих выступлений миллиардер и благотворитель Билл Гейтс, чьи слова как нельзя лучше отражают суть нынешней внутренней и внешней политики Штатов.

справка

Центр Лугара – одна из 25 биолабораторий США, которые финансируются Агентством по сокращению угрозы министерства обороны США (DTRA) в рамках Совместной программы биологического взаимодействия (CBEP). Объем финансирования составляет около 2,1 миллиарда долларов США. В 2017 г. Агентство по сокращению угрозы министерства обороны США запустило проект стоимостью 6,5 миллиона долларов США по летучим мышам и коронавирусам в западной Азии (Грузия, Армения, Азербайджан, Турция и Иордания), где центр Лугара утвержден головной лабораторией для данного генетического исследования. Центры полностью управляются и контролируются американским правительством. Они полностью автономны и охраняются частной военной компанией, которой руководят офицеры сухопутных войск США.