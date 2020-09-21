В Росгвардии начнут проводить военно-политическую работу по указу Путина

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение на организацию в Росгвардии военно-политической работы. Соответствующий указ о внесении изменений в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: организует в войсках национальной гвардии военно-политическую (политическую) работу», — гласит указ.

До этого глава ведомства Виктор Золотов сообщал о планах Росгвардии создать внутри ведомства институт военных политруков.