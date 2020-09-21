"Нашу Ниву" хотят оштрафовать из-за того, что ОМОНовец выстрелил в их журналистку

Белорусское издание «Наша Нива» получило уведомление от компании «Белгосстраха», которая сообщает о потенциальном штрафе за то, что там вовремя не передали информацию о ранении журналистки Натальи Лубневской.

Речь идет об инциденте 10 августа, во время первых дней протеста, когда неизвестный сотрудник ОМОНа выстрелил корреспонденту в ногу. При этом штраф будет назначен, поскольку в Беларуси работодатель обязан страховать сотрудников на случай несчастных случаев на производстве и должен проводить внутреннее расследование в таких случаях.

«Поскольку случай Натальи можно интерпретировать как "травму на работе", бухгалтерия связалась с Белгосстрахом, чтобы узнать, какие документы им необходимо предоставить. Специалисты предоставили необходимый список, но предупредили, что в любом случае по результатам судебного разбирательства "Наша нива" должна получить штраф от госорганов — за то, что они вовремя не сообщили о происшествии и не провели собственного расследования», — пишет издание.

При этом уголовного дела в отношении силовика, который без всякой причины выстрелил в ногу журналистке, так и не завели. Опознавательных знаков на нем также не было и узнать, кто он, затруднительно. Из-за инцидента Лубневская пролежала в больнице 38 дней.