Казаки раскритиковали Минюст за название бара "Бесы" в Екатеринбурге

Атаман казачей станицы Горный Щит, входящей в состав Екатеринбурга, Олег Сененко высказал претензии по поводу появления в городе заведения под вывеской «Бесы».

Питейное заведение, позиционирующее себя как «гастропаб соблазнов», появилось в центре региональной столицы.

«Это всё-таки оскорбление чувств верующих. Зачем Минюст пропускает такое название? Само государство провоцирует конфликт. Туда же могут полететь коктейли Молотова, страшные вещи могут произойти», — заявил Сененко в комментарии изданию «Подъем».

По его словам, в городе довольно много религиозных фанатиков, которые могут выразить свое недовольство радикальным способом.

Координатор православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин тоже недоволен открытием бара «Бесы» и выразил намерение «бороться в правовом поле», чтобы заведение с таким названием в городе не работало.