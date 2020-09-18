В Москве из-за непогоды повреждено более 40 машин, повалено свыше 100 деревьев

В столице менее чем за сутки выпало до 45 мм осадков – это около 70% московской нормы для сентября.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«В некоторых районах города выпало до 70% месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм», – рассказал собеседник агентства. Сообщается, что скорость ветра в городе составляла 21-22 м/с.

Во время непогоды в Москве были повреждены 42 автомобиля, ветер повалил 105 деревьев, передает «РИА Новости».

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 сентября, в Москве будет облачно, столбики термометров не поднимутся выше 11-12 градусов тепла. Также ожидаются дожди и ветер, однако не такие сильные, как накануне. Осадков выпадет примерно 5-7 мм, скорость ветра будет достигать 17 м/с.