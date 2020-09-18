Табачная индустрия предупреждает о росте нелегальной торговли до 29%

Cовет по вопросам развития табачной промышленности обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставку на табачные акцизы на 8%, а не на 20%, как ранее предлагал Минфин.

Напомним, что сборами с акцизов на табак Минфин предлагал компенсировать социальные обязательства государства в период коронавирусной пандемии. В новом налоговом проекте уже было заложено повышение процентной ставки на акцизы в 4%.

В совете табачных предпринимателей предупреждают власти, что, если инициатива о 20% будет реализована, то рост нелегальной торговли в табачной сфере увеличиться с 16% до 29%, передают «Известия».

При этом в совете утверждают, что в случае увеличения ставки на акциз в размере 20% казна получит 46 миллиардов дополнительных доходов. Но если увеличение будет менее радикальным в 8%, то государству удастся получить дополнительные 67 миллиардов.