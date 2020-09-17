В Крыму в пятый раз пройдет суд над мужчиной, которого оправдывают присяжные

В Крыму Верховный суд отменил приговор 28-летнему Александру Буянову, которого обвиняют в убийстве бездомного человека. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на отца обвиняемого.

Ранее Буянова уже четыре раза оправдал суд присяжных. Первые три раза это произошло в суде города Саки, а после дело рассматривалось в Симферополе, поскольку в Саках не осталось ни одного судьи по уголовным делам, которые не вели процесс.

Вскоре будет назначена дата пятого заседания по этому делу в симферопольском суде в новом составе.

Сам подсудимый настаивает, что в день, когда его задержали оперативники, ему пришлось подписать признательные показания, поскольку в отделении его сильно избили, выбивая признание.

По версии следствия, в 2017 году Александр Буянов разбил голову бездомному Анатолию Палию, заподозрив его в покушении на мать своей подруги. Буянов отрицает свою причастность к этому преступлению.