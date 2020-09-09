Педагогам в Петербурге поручили искать ЛГБТ-символы на страницах учеников

В Санкт-Петербурге педагогам Невского района поручили искать в соцсетях на страницах учеников 5-11 классов признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».

О том, что учителям выдали поручение искать на страницах школьников «радужную» атрибутику, в «Российской ЛГБТ-сети» узнали из представленной переписки учителей одной из школ.

Уточняется, что указание было дано еще весной прошлого года, а данные о возможном наличии «гомопропаганды» на страницах несовершеннолетних должны передаваться в МВД.

Однако, Начальник отдела образования администрации Невского района Любовь Чалганская пояснила, что за время существования этого поручения ни одного протокола о пропаганде составлено не было.