Мишустин внедрит в каждом регионе России ответственных за развитие IT-индустрии

В каждом регионе и в каждом органе власти появятся сотрудники, отвечающие за организацию процессов цифровой трансформации, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в заключительный день суперфинала конкурса «Лидеры России». Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство уже создало институт руководителей цифровой трансформацией. В каждом федеральном министерстве и ведомстве, в каждом регионе уже есть или в ближайшее время появится человек, который будет лично отвечать за перестройку процессов на основе цифровых технологий, разработку и реализацию проектов цифровой трансформации», — сказал Мишустин.

Премьер также отметил важность качественных кадров в данной сфере и указал на то, что необходимы люди, которые смогут создавать новые технологии и работать с ними. По его мнению, в России много талантливых и перспективных специалистов. «За четыре года прием в вузы на IT-специальности увеличится до 120 тысяч в год. Наш ориентир — рост на 50% числа занятых в IT-индустрии, двукратное увеличение спроса на российские программные продукты, сервисы на внутреннем и внешнем рынке, появление более 1 тыс. новых перспективных стартапов», — уточнил премьер.

Мишустин отметил ошибочное мнение о том, что для достижения успеха необходимо переезжать в Москву. «Это не так, в любом регионе, городе или поселке вы можете проявить себя. Именно о таком социальном лифте и говорил президент», — заявил премьер. Он также добавил, что финалисты конкурса могут помочь реализовать новые практики во всех уголках страны. По мнению Мишустина, если каждый лидер будет поднимать свой родной регион и добиваться успеха там, то постепенно можно будет сделать сильной и успешной всю страну. «Сильная Россия — это не сильный и богатый центр, это крепкие и успешные регионы нашей страны. А таковыми их можете сделать только вы, принимая активное участие в их развитии и становлении», — подытожил премьер.