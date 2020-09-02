Актер Юрий Шлыков не намерен подавать в суд на грузчика, который его избил

Столичная полиция проводит проверку об избиении народного артиста России Юрия Шлыкова на Комсомольском проспекте.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел накануне, 1 сентября, во дворе дома в Хамовниках, где живет актер. «В полицию с заявлением обратились 67-летний Юрий Шлыков, а также гражданин Юрий Панов», – рассказал собеседник агенства. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, сообщение о потасовке поступило вечером. Позже выяснилось, что одним из участников конфликта стал народный артист России Юрий Шлыков. Отмечается, что у артиста разбита губа.

Сам актер утверждает, что один из грузчиков начал избивать его после того, как он сделал рабочим замечание, попросив убрать за собой мусор. По его словам, в суд на обидчиков он подавать не планирует. «После того, как я посмотрел суд Миши Ефремова, я никакого суда вообще не хочу, понимаете. Ничего не хочу – ни судов, ни адвокатов, ни прокуроров», – пояснил Шлыков. Он отметил, что «агрессивность – очень опасное бремя в нашей стране» и посоветовал не делать никому замечаний в темное время суток.

Юрий Шлыков известен, в частности, по сериалам «Журов», «Марьина роща» и «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». Он работает в Театре имени Вахтангова.