На оппозиционного депутата Мосгордумы Олега Шереметьева завели уголовное дело

ГУ СКР по Москве сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере против депутата Московской городской думы от КПРФ Олега Шереметьева.

По версии следствия он с ноября по февраль каждый месяц «подготавливал и представлял в Аппарат Думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей». Там утверждают, что его данные о выполнении тем «заданий особой важности и сложности» были ложными, а средства депутат якобы использовал самостоятельно.

Пресс-служба ведомства передает, что ущерб от его деятельности оценивается в 2 миллиона рублей.

О его задержании пока не сообщается. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.