В "Альянсе туристических агентств" заявили, что Турция не будет лечить туристов от COVID-19

Открытие границ привело к ухудшению коронавирусной ситуации на одном из популярнейших турецких курортов. Этот факт должен насторожить российских туристов, ведь за границей им никто не окажет медицинскую помощь, считает эксперт Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов.

Ухудшение коронавирусной ситуации насторожило и главу Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин, потребовавшей от местных властей предоставить реальные цифры по количеству заболевших COVID-19.

«До сих пор мы хорошо защищали Анталию. Мы и сейчас в неплохом положении по сравнению с другими провинциями Турции, но не можем уповать исключительно на индивидуальную ответственность граждан», — сообщила Шахин.

По словам чиновницы, официальная коронавирусная статистика кардинально отличается от карты распространения инфекции, почти полностью закрашенной в красный цвет. Шахин уверена, что в стране с самого начала занизили статистику.

Также она отметила, что с открытием границ и прибытием большого количества иностранных туристов среди местных работников сферы обслуживания также наблюдается рост заболеваемости. Шахин рассказала, что зараженных инфекцией отдыхающих изолируют в номерах отелей.

«Для прибывших туристов строятся изоляторы. В отелях все риски особенно высоки, но там заявляют, что обеспечивают все безопасные условия, — сообщила чиновница. — Надеюсь, что это так. Мы тоже будем рады большому количеству туристов, но и условия должны быть безопасными».

Тем временем Эдуард Шалоносов отмечает, что на месте россиян, планирующих отправиться в Турцию, он подумал бы еще несколько раз, ведь медицинские страховки на самом деле не покрывают расходы на лечение таких заболеваний, как COVID-19. А оно в Турции обойдется туристу в 100-150 тысяч рублей, причем ежесуточно (за переводчика, обслуживание, лекарства, аппарат ИВЛ). Такие суммы не сможет покрыть ни одна страховка. В итоге российского туриста просто запрут в гостиничном номере или вообще выгонят, сообщил эксперт.

«В лучшем случае он больным как-то улетит домой, в худшем – человек может умереть без помощи в чужой стране, — считает Шалоносов. — Так что я рекомендую взвесить все риски и опасности такого отдыха, прежде чем лететь в этом году в Турцию».