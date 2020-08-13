13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД задержаны из-за взяток

В Ставрополе правоохранители задержали 13 сотрудников филиала университета МВД. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о получении взяток и организации преступного сообщества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах СКФО.

«Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ставропольского филиала ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России». В ходе мероприятий задержаны 13 сотрудников», — сообщил собеседник агентства. Уточняется, что среди задержанных начальники кафедр и другой персонал университета.

Агенство ТАСС на данный момент не располагает комментарием от университета и официальным подтверждением информации.