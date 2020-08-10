Алексей Нечаев стал председателем "Новых людей" и представил модель партии будущего

В сентябре 600 представителей новой общероссийской партии претендуют на доверие и голоса избирателей на муниципальных и региональных выборах.

В Москве на территории «Цифрового делового пространства прошел II съезд новой общественной партии «Новые люди». Всего за три месяца существования ее создателям удалось достичь многого — найти сторонников и сформировать команду в 12 регионах страны.

Новые, молодые, реальные

«Новые люди» — действительно новые в политике. Делегаты партии — на съезд приехали больше 300 человек из разных регионов страны — это молодые активные люди 30+, которые уже проявили себя в своих регионах: предприниматели, благотворители, блогеры, журналисты…

Новая партия была создана 1 марта 2020 бизнесменом Алексеем Нечаевым, основателем научно-производственной компании Faberlic в сложное для страны время. Вскоре после I съезда «Новых людей» в России начался карантин и коронакризис. Однако партии удалось за короткое время достигнуть поставленных целей: 13 сентября 600 представителей партии поборются за места в муниципальный и региональной власти в 13 субъектах федерации.

— Эпоха партий, которые существуют в только в телевизоре и в интернете закончилась, — подчеркнул Алексей Нечаев, который на II съезде был избран новым председателем партии. — Поэтому мы поставили себе важную задачу — 13 сентября получить голоса на выборах и депутатских мандаты в регионах и городах.

Партийные идеи

Лидер «Новых людей» назвал пять самых важных идей партии. Первая — это обновление. «В политику должны прийти новые люди. Обновиться должны сами принципы государственного устройства, логика, этика и стиль взаимодействия государства с гражданами», — отмечает Алексей Нечаев.

Вторая — это прогресс и развитие. «Мы привели в политику людей, которые уже чего-то добились в жизни, новые люди - это люди дела», — говорит председатель. Партия готовит несколько десятков проектов развития, «новые люди» не только критикуют действующую власть, но и предлагают свои идеи, как изменить страну.

Третья — свободные и самостоятельные люди — это большинство. По словам председателя партии, необходимо помочь молодым людям, чтобы они могли реализоваться в жизни, предпринимателям, чтобы они не страдали от поборов и давления силовиков, врачам, учителям и ученым, чтобы они могли спокойно работать, освободить их от лишней отчетности. Всем нужно дать больше прав и возможностей для принятия решений, как правильно тратить налоги.

Четвертая идея — свобода и справедливость — это базовые ценности, которые необходимо защищать.

Пятая идея — доверие и честность.

— Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты, — заявил Алексей Нечаев. — Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам — что мы можем сделать и что нам будет трудно сделать. И самое важное — почему. Люди хотят правды.

Первые дела — проект развития

В каждом регионе есть как свои локальные проблемы, так и «сквозные», характерные для всей страны. Выступая на съезде, делегаты представили проекты развития, которые будут интересны многим регионам. Александр Ширяев из Рязани рассказал о современных образовательных хабах для старшеклассников, строительство которых поможет решить дефицит мест в школах и проблему нескольких смен. Блогер Рамис Япаров предложил конкретные решения проблемы безопасности дорожного движения. Мама троих детей из Рязани Нелли Лукашова представила проект нового городского пространства «Новая Рязань».

Андрей Васин из Новосибирска представил проект, который должен помочь новым цифровым технологиям работать на благо граждан, систематизировать их запросы к власти. Овациями встретил зал выступление еще одного «нового человека» Сергея Карнаухова. Ограниченные возможности не помешали Сергею похудеть на 100 килограмм и заняться бодибилдингом. Сергей говорил о необходимости создания доступной среди в городах и привел в пример свою знакомую, которая три месяца не выходила из дома и пропустила весну, потому что в ее доме нет пандуса.

Алексей Нечаев отметил, что очень важно, чтобы делегаты съезда, набравшись новых впечатлений и эмоций, вернулись в свои регионы, к свои избирателям с хорошим настроением и позитивным настроем, с улыбкой, потому что этого не хватаете в нынешней закостенелой политике.

Ольга Александрова

Наш справка

Алексей Нечаев — председатель партии «Новые люди»

Российский бизнесмен, основатель и президент научно-производственной компании Faberlic. Родился 30 августа 1966 года в Москве. Выпускник юридического факультета МГУ. Семейное положение: женат, отец пятерых детей.