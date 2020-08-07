В ХМАО пресекли заселение чиновников в дом для переселенцев из аварийного жилья

Депутат Сургутского района в ХМАО Наталья Матвийчук сообщила, что власти распределили квартиры в новостройке поселка Белый Яр по служебному найму. Об этом пишет агентство URA.ru.

Матвийчук отметила, что в районе есть люди, которые нуждаются в переселении, а дом, в который заселили чиновников и депутатов, выкупался как раз для граждан, которым положено улучшение жилищных условий.

«Мы вместе с депутатом Думы ХМАО Андреем Миляевым обратились по этому поводу в прокуратуру», — заявила Матвийчук. Также известно, что прокуратура уже одобрила депутатский запрос и вынесла представление об устранении нарушения закона.