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ОНФ: Из-за золотодобытчиков могут исчезнуть последние 20 амурских тигров

Общество
11:22, 07 августа 2020

ОНФ: Из-за золотодобытчиков могут исчезнуть последние 20 амурских тигров
Global Look Press
Global Look Press

Общероссийский народный фронт направил обращение в Минприроды и Федеральное агентство по недропользованию. 

Активисты организации бьют тревогу: из-за золотодобычи в Хабаровском крае могут исчезнуть амурские тигры, пишут «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Добытчики золота разрабатывают карьер в южной части региона, где обитает одна из последних групп амурских тигров. За последние пять лет там насчитывалось всего 20 кошачьих особей.

Вырубка леса, взрывы и загрязнение промышленными отходами могут привести к полному вымиранию тигриной породы, которая сохранилась лишь на территории России.

В ОНФ требуют прекратить все работы по золотодобыче на территории карьера и наделить эту местность особо охраняемым статусом.

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

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