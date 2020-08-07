ОНФ: Из-за золотодобытчиков могут исчезнуть последние 20 амурских тигров

Общероссийский народный фронт направил обращение в Минприроды и Федеральное агентство по недропользованию.

Активисты организации бьют тревогу: из-за золотодобычи в Хабаровском крае могут исчезнуть амурские тигры, пишут «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Добытчики золота разрабатывают карьер в южной части региона, где обитает одна из последних групп амурских тигров. За последние пять лет там насчитывалось всего 20 кошачьих особей.

Вырубка леса, взрывы и загрязнение промышленными отходами могут привести к полному вымиранию тигриной породы, которая сохранилась лишь на территории России.

В ОНФ требуют прекратить все работы по золотодобыче на территории карьера и наделить эту местность особо охраняемым статусом.