Роскомнадзор заблокировал 34 сайта, чей теневой доход составил 3,7 млрд рублей

Роскомнадзор на основании судебных постановлений заблокировал 34 ресурса-двойника сайта Росреестра, которые выдавали сведения из ЕГРН.

«В Росреестр поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу — мошенники берут предоплату и перестают отвечать. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз», — сообщает ведомство.

По данным релиза, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 миллиарда рублей.

Росреестр также подготовил изменения в законодательство РФ в части установления запрета на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание сайтов, предлагающих такие услуги (218-ФЗ), а также административных санкций за совершение приведенных правонарушений (КоАП РФ).