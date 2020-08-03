Медведев предложил возлагать полную ответственность за мигрантов на работодателя

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу. С этой инициативой Медведев выступил на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экспертным сообществом предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — заявил замглавы Совбеза.

По данным МВД, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России. «Это, конечно, повод призадуматься руководителям этих регионов для того, чтобы принять дополнительные меры», — считает Медведев.

Эксперты выражают мнение, что в данном вопросе следует учесть опыт других стран. «В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», — заключил замглавы Совбеза.

По словам Медведева, почти половина мигрантов, не сумевших уехать домой, лишились работы — это может сказаться на росте криминала.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия в ближайшее время может столкнуться с нехваткой рабочих рук, что замедлит рост экономики. Глава РФ заявил, что страна нуждается в притоке специалистов, «которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».

Сейчас группа по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента рассматривает возможность установления законодательного приоритета по трудоустройству россиян.