ФСБ задержала 42 подпольных оружейников в 12 регионах страны

Сотрудники ФСБ задержали 42 подпольных оружейника, модернизировавших гражданские образцы оружия в боевые аналоги в 12 регионах. В ходе спецоперации были выявлены 22 подпольные мастерские, оснащенные 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.

Крупная спецоперация проводилась в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях.

В результате обысков по адресам проживания нелегальных оружейников было изъято 179 единицы боевого и гражданского огнестрельного оружия, в том числе автоматы АК-74, винтовки и карабины Мосина, «Сайга», «Тигр», Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, Glock и патроны к ним.

Злоумышленники также изготавливали боеприпасы и сбывали незаконную продукцию в различных субъектах страны.