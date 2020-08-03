Фото: Global Look Press

Политолог Болкунец: Лукашенко готовится к режиму ЧП и отключению мобильной связи
Фото: скриншот с видеозаписи во "ВКонтакте"

Экс-полковник ГРУ Квачков: Хабаровск – политический бумеранг лично Путину
Фото: Depositphotos

Против взлома есть приемы: 4 способа защитить домашний роутер от хакеров
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Станислав Белковский: США спешат на помощь
Сергей Гармаш – герой или стукач?
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина

Новости дня

03 августа, понедельник

[16:33]Медведев предложил возлагать полную ответственность за мигрантов на работодателя
[15:50]После драки росгвардейцев с десантниками в Москве возбуждено уголовное дело
[15:14]Все метро и "Ашаны" Москвы, а также 50 торговых центров оказались "заминированы"
[14:52]Единоросса хотят снять с выборов за баннер – избирком отрицает его существование
[14:52]В России начаты исследования по развитию сети 6G
[14:27]ФСБ задержала 42 подпольных оружейников в 12 регионах страны
[14:13]Умер ирландский политический деятель Джон Хьюм
[13:53]На "Новую газету" и Муратова составили 4 протокола о фейках о коронавирусе
[13:26]Фирмы, уводящие дивиденды в кипрские оффшоры, начнут отчислять 15% вместо 0%
[12:56]Илон Маск заподозрил инопланетян в строительстве пирамид. Египет не согласен
[12:21]Роберт О'Брайен надеется, что РФ станет дружественным партнером для США и Европы
[12:16]Фургал отказался от одного адвоката, а адвоката из Хабаровска к нему не пускают
[12:06]Реставрация большого органа Нотр-Дам-де-Пари продлится до 2024 года
[11:32]Рошаль: COVID-10 – репетиция биологической войны. Биозащита России проходит тест
[11:16]Польша оштрафовала "Газпром" на €50 млн за отказ предоставить данные
[10:27]Полные данные об 1 млн авто Москвы и Подмосковья снова утекли в сеть
[09:46]На белорусском ТВ вырезали часть программы Соловьева, где обсуждали Беларусь
[08:58]РИА Рейтинг: Половина россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц
[08:25]Перекрытие Тверской и отчеты из СИЗО "Лефортово". Главное к утру 3 августа

02 августа, воскресенье

[20:38]Фургал не получает писем и телеграмм в СИЗО
[20:14]ОНК: Сафронова перевели в камеру с конфликтным подозреваемым
[16:51]Клип Little Big "Uno" стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения
[16:02]В московском полумарафоне приняли участие 17 тысяч человек
[15:30]Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем состоянии в 6 млрд долларов
[14:54]В Хабаровске из-за ливня впервые выходной день прошел без митинга за Фургала
[14:20]В Новосибирске празднующие десантники образовали пробку на дороге
[14:01]Первая девушка в Москве получила диплом машиниста электропоезда
[12:28]В Екатеринбурге хотят восстановить розово-голубой "поваленный забор" у Драмтеатра
[11:05]На Алтае задержан директор турбазы, где семья отравилась угарным газом
[10:00]Теракт против РФ в Иране и уволенный охранник в Крыму. Новости к утру 2 августа

01 августа, суббота

[18:01]В Берлине тысячи людей вышли на улицу напомнить властям о свободе собраний
[16:17]"Бред сивого хитропричесанного мерина": Статкевич об обвинениях властей Беларуси
[15:43]Критику в адрес Путина координатором штаба Навального суд оценил на 80 тысяч
[15:26]Акции солидарности с Хабаровском проходят по всей России. Идут задержания
[14:21]Минэкономразвития: "Введение никаких новых налогов не обсуждается"
[13:33]С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией
[13:20]Москва: Обвинения против задержанных в Беларуси боевиков "абсолютно надуманные"
[12:43]"Интерфакс" опроверг данные о возобновлении авиасообщения со всеми странами
[11:49]Минздрав: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре
[11:15]"Мы идём по лужам, Путин нам не нужен!" Тысячи людей вышли на митинг под дождем

Фото: Global Look Press
Как выбрать ломбард, где вас не обманут: советы для тех, кто сдает вещи под залог
Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото: depositphotos
Рецепт дня: забористые и хрустящие малосольные огурцы
Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах

ФСБ задержала 42 подпольных оружейников в 12 регионах страны

Общество
14:27, 03 августа 2020

ФСБ задержала 42 подпольных оружейников в 12 регионах страны

Сотрудники ФСБ задержали 42 подпольных оружейника, модернизировавших гражданские образцы оружия в боевые аналоги в 12 регионах. В ходе спецоперации были выявлены 22 подпольные мастерские, оснащенные 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.

Крупная спецоперация проводилась в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях.

В результате обысков по адресам проживания нелегальных оружейников было изъято 179 единицы боевого и гражданского огнестрельного оружия, в том числе автоматы АК-74, винтовки и карабины Мосина, «Сайга», «Тигр», Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, Glock и патроны к ним.

Злоумышленники также изготавливали боеприпасы и сбывали незаконную продукцию в различных субъектах страны.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Медведев предложил возлагать полную ответственность за мигрантов на работодателя
Скриншот из Youtube

Общество

После драки росгвардейцев с десантниками в Москве возбуждено уголовное дело
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Общество

Эзотерик: "Ефремов может погибнуть очень болезненной и страшной смертью"
Политика
Михаил Делягин: в определенный момент Хабаровский край может взять и перейти в другое государство
Володин шуткой подвел Роднину и Фетисова под проверку на иностранное гражданство
Политолог Александр Колпакиди: власть будет мстить Фургалу и хабаровчанам
"Бойцов ЧВК используют как биоматериал": что ждет задержанных в Минске граждан РФ
Общество
"Кремль. Путину". Кукуевка пишет картошкой
Константин Бабкин: Россию можно вывести из кризиса после COVID-19
Адвокат Михаил Бирюков: Галяминой дали время, чтобы собраться и уехать
"Невиновен!": 3 аргумента защитников Ефремова в оправдание актера
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

На минувшей неделе парламент завершил очередную сессию. Подведем итоги. Год начался неспокойно. Как шутил политический телеграм, Путин выполнил часть требований оппозиции и отправил в отставку кабмин вместе с Медведевым. Госдума благополучно утвердила кандидатуру нового премьера Мишустина, от которого уже перестали ждать экономического чуда

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

На днях Владимир Путин подписал указ, где обозначил новые национальные цели России до 2030-го. Он заменит предыдущий стратегический документ – майский указ президента 2018-го. А, если помните, до этого были указы 2012-го... Надо сказать, амбиции все время снижались

Культура и ТВ
Елена Проклова: Бывший муж помогает мне строить дом
Племянница Числова: Когда богатый любовник бросил Сашу, он очень страдал
"Сосед-добряк" и "профессор": За что все любили Александра Беляева?
Леонид Якубович: Таскаю свой вес и чувствую себя лет на сорок!
Шоу-бизнес
Родион Газманов выживает за счет недорогих онлайн-поздравлений
Сергей Крылов: сексом надо заниматься для рождения детей, а не ради удовольствия
Сосо Павлиашвили снабжает яйцами деревню
Победитель "Голоса" Сергей Волчков: С Градским у нас – бартерно-дружеские отношения!

Здоровье
Вакцинация от коронавируса с 15 августа: где купить, кому сделают, сколько стоит
Уколоться и забыть: Что нам даст новая вакцина от коронавируса?
В Израиле официально самая низкая смертность от COVID-19 в мире
Каждый второй пациент с COVID-19 на ИВЛ умирает
Туризм
Из турецких отелей исчезнет шведский стол: новые правила питания огорчат россиян
Эх, полетим: когда Россия вернется к привычной жизни с открытыми границами?
Эксперт посоветовал, как купить дешевые билеты в Турцию на пике спроса
Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ
Авто
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Дорогой Леонид Ильич, или лучший из худших
Фото в статье: Global Look Press
Навка заработала за год в 10 раз больше, чем Авербух и Плющенко
Global Look Press / Фото в статье: Сергей Иванов
"В нем была внутренняя энергия": Олег Янковский болел, но не рассказывал об этом
Фото: Global Look Press
"Нам кричали: "Браво, полиция!" Неизвестная история Олимпиады в СССР глазами КГБ
Роман Путин // фото: Facebook
Из будки в офис ЕР: партия племянника Путина переехала после статьи "Собеседника"

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото: Global Look Press
Последнее интервью художника Чижикова:
Мой мишка с боем прорывался на Олимпиаду
Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский:
Соловьева нам вместо книг – и царь будет дальше спать спокойно
Global Look Press
Виктор Шендерович:
теперь они ищут пострадавших от моего либидо
Global Look Press
Геннадий Гудков:
Дальние родственники Путина делают себе капиталы на фамилии
Global Look Press
Макаревич о возвращении на сцену после самоизоляции:
"Выбирать не из чего"
Фото: Instagram певицы
Наталью Подольскую и Владимира Преснякова поздравляют со второй беременностью
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Эзотерик: "Ефремов может погибнуть очень болезненной и страшной смертью"
Роза Сябитова // фото: Global Look Press
Жених бросил Розу Сябитову из-за 30 тысяч рублей
Фото: Instagram
"Зовет в деревню доить коров!": Казаченко предъявила нового жениха
Фото в статье: соцсети
Горячая Успенская со страстью набросилась на молодого грузина на свадьбе – фото
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
^