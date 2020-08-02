На Алтае задержан директор турбазы, где семья отравилась угарным газом

В Алтайском крае задержан директор местной турбазы «Глобус», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СКР по региону.

Ранее на турбазе погибли четверо человек, включая детей. Взрослые и двое детей 16 и 10 лет, по предварительным данным, отравились угарным газом в селе Ая.

До этого было возбуждено уголовное дело об убийстве, но теперь его переквалифицировали на статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть двух и более людей.

Также известно, что погибший отец семейства был начальником сектора отдела взаимодействия с муниципальными СМИ в Алтайском крае.