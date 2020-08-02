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[11:05]На Алтае задержан директор турбазы, где семья отравилась угарным газом
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[11:15]"Мы идём по лужам, Путин нам не нужен!" Тысячи людей вышли на митинг под дождем
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[21:16]В Великобритании на 77-м году жизни скончался режиссер Алан Паркер
[20:42]Защита журналиста Давида Френкеля до сих пор не получила итоги проверки СК
[20:02]Супруге погибшего в Петербурге Энди Картрайта предъявлено обвинение в убийстве
[19:46]Сергей Гармаш заявил об уходе из "Современника", в котором работал с 1984 года
[18:55]Путин обязал сотрудников Росгвардии называть имя и должность
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[18:02]В США извинились за то, что в 1906 году посадили африканца в клетку с обезьянами
[17:32]Число бюджетных мест в вузах вырастет на 9%
[17:16]Этери Тутберидзе сообщила об уходе из ее группы фигуристки Аленой Косторной
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[16:33]В России сняли шестисерийный фильм об историях женщин, подвергшихся насилию
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На Алтае задержан директор турбазы, где семья отравилась угарным газом

Общество
11:05, 02 августа 2020

На Алтае задержан директор турбазы, где семья отравилась угарным газом

В Алтайском крае задержан директор местной турбазы «Глобус», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СКР по региону.

Ранее на турбазе погибли четверо человек, включая детей. Взрослые и двое детей 16 и 10 лет, по предварительным данным, отравились угарным газом в селе Ая. 

До этого было возбуждено уголовное дело об убийстве, но теперь его переквалифицировали на статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть двух и более людей.

Также известно, что погибший отец семейства был начальником сектора отдела взаимодействия с муниципальными СМИ в Алтайском крае. 

Рубрика: Общество

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