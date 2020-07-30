Сбербанк после теста на полиграфе не стал увольнять обвиненного в харассменте

В Сбербанке завершена начатая 14 июля внутренняя проверка в отношении двух сотрудников, обвиненных в домогательствах, пишет The Bell.

Так, компания не нашла оснований увольнять руководителя проектов банка Сергея Миненко, который прошел проверку на полиграфе. SMM-менеджер Руслан Гафаров уволился по собственному желанию.

Все дальнейшие разбирательства находятся в компетенции правоохранительных органов, заявили в Сбербанке.

В июле рад публичных персон и журналисток выступили с сообщениями о том, что они в разное время столкнулись с харассментом. Обвинениям подверглись шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, журналист «Дождя» Павел Лобков и другие.