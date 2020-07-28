МВД проверяет информацию о принуждении оренбурженки к признанию в краже

В Оренбурге идет проверка МВД по сообщениям о принуждении силовиками невиновной женщины к даче признательных показаний.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что проверку о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции намерен провести СК.

Речь идет об инциденте, который произошел весной этого года. По информации «Эха Москвы в Оренбурге», полицейские вынуждали местную жительницу Анну Крюкову признаться в краже 9 тысяч рублей у знакомой, угрожая забрать у нее детей через органы опеки. Женщина созналась в преступлении, однако вскоре выянилось, что она невиновна.

«Руководством УМВД России по Оренбургской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут изучены все обстоятельства произошедшего», – указывается в сообщении пресс-службы УМВД России по региону. Отмечается, что по итогам проверки будет дана соответствующая оценка взможным противоправным действиям должностных лиц.