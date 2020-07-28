Экс-премьеру Малайзии дали 12 лет и почти $50 млн штрафа за хищение госсредств

Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 12 годам заключения за хищения в государственном инвестфонде.

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение вынес Верховный суд страны. Также экс-премьеру назначен штраф в размере 210 млн ринггитов ($49,3 млн).

Разак был признан виновным по семи пунктам уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении властью и отмывании денег. Общая сумма ущерба, нанесенного инвестфонду, предназначенного для крупных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт и сельское хозяйство, составила 42 млн ринггитов ($9,8 млн).

Наджиб Разак стал премьером в 2009 году и почти сразу же создал фонд 1MDB. В 2015 году газета The Wall Street Journal сообщила о наличии $700 млн на личных счетах политика, переведенных со счетов фонда. Власти отвергали все обвинения.

Весной 2018-го возглавляемая Наджибом Объединенная малайская национальная организация проиграла на парламентских выборах. Лидер оппозиции Махатхир Мохамад, занявший пост главы правительcтва, инициировал расследование, которое подтвердило информацию о $700 млн на счетах его противника. По словам самого экс-премьера, деньги не имели отношения к фонду, а были зачислены спонсорами. Позже Разак пояснил, что это была помощь от королевской семьи Саудовской Аравии.

Максимальное наказание, которое грозило Наджибу, составляло 20 лет заключения. Судебный процесс по делу начался в начале апреля 2019 года, однако заседания переносились из-за отводов защиты подсудимого.

Бывший премьер также является главным фигурантом по ряду более крупных коррупционных дел, связанных с 1MDB. В общей сложности Разак обвиняется в хищениях на сумму около $547 млн.