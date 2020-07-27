СКР проверит Фургала на причастность к покушениям на бизнесменов

Следственный комитет России проверит причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к двум новым эпизодам покушений на убийства местных предпринимателей.

Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство», — сказал собеседник агентства.

Согласно источнику, уголовное дело по этим статьям возбудили еще в 2004 году. В материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

Причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году, но тогда уголовное дело в отношении него было закрыто.