Россия на последнем месте в рейтинге одобрения лидеров мировых держав

Россия снова заняла последнее место в рейтинге одобрения руководства ведущих мировых держав.

Об этом сообщает американская социологическая компания Gallup. Данные исследования, проведенного в 2019 году, были опубликованы сегодня.

Результат последнего опроса 2019 года показывает, что уровень одобрения руководства Германии достиг 44% (годом ранее он составлял 39%), США — 33% (годом ранее — 31%), Китая — 32% (34%), РФ — 30% (годом ранее был таким же). Россия никогда не поднималась выше последнего места за все время существования рейтинга.

Последние три года в рейтинге лидирует Германия. Ранее первую строчку занимали США. Главный редактор сайта Gallup Мохаммед Юнис объяснил The Guardian популярность канцлера Германии Ангелы Меркель тем, что она остается «одним из самых предсказуемых лидеров в крайне неопределенные времена как в Европе, так и в мире».

Рейтинг Gallup составляется с 2007 года. Респондентов в 135 странах просят ответить, как они относятся к руководству этих стран.