В Находке двух противников строительства химзавода задержали на забастовке

Полицейские в Находке задержали члена профсоюза «Союз ССР» Владимира Беляева и участника забастовки против строительства химзавода Александра Ламая. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистские сообщества в соцсетях.

Александр Ламая предположил, что против них планируют составить протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Он уточнил, что такое решение будет неправомерным, поскольку они, организуя акцию, отталкивались от закона о профсоюзах с положениями о забастовке.

Жители Находки выступают против строительства завода минеральных удобрений. Активисты опасаются, что завод может отравлять воздух, почву и море в районе Находки. При этом они указывают на тот факт, что завод начали строить без разрешительной документации.