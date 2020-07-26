Полиция отпустила двух людей в костюмах растений, задержанных на Красной площади

Вечером 25 июля в Москве на Красной площади в костюме растений были задержаны художница Алла Перова вместе со своим товарищем. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на телеграм-канал ИА «Закон».

При задержании актеры в розовом и зеленом костюмах пытались объяснить, что их акция не политическая и они ничего не пропагандируют, а просто хотели повеселить людей. «Я же ничего не нарушаю. Я дикое растение», — говорил участник выступления.

Аниматоры были доставлены в ОВД «Китай-город», но утром стало известно, что их отпустили без составления протоколов.