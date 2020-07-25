Путин призвал следователей считать главным критерием оценки доверие граждан

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение в честь Дня сотрудника органов следствия в России. Он поздравил действующих и отставных следователей СК, МВД и ФСБ с профессиональным праздником.

«Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя … Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования и лживого оговора», — заявил президент в своей речи.

Он отметил, что при принятии любых процессуальных решений необходимо соблюдать все необходимые законы, чтобы обеспечить качество и полноту расследования. В случае же ошибочных обвинений или действий следователей, их, по словам главы государства, нужно исправить, чтобы «истина» была «обязательно восстановлена».