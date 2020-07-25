Похитившую младенца женщину задержали – своего ребенка она потеряла

В Калмыкии задержали женщину, которая похитила новорожденного ребенка из родильного дома в городе Сальск Ростовской области. Младенец невредим, его вернут настоящей матери Наталье Русиковой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Как выяснилось, Елена Линик выкрала мальчика после того как у неё самой случился выкидыш. Её муж полагал, что в город она поехала, чтобы рожать.

Женщину задержали, когда она пыталась сесть на автобус. Её ранее засняла одна из камер наблюдений после похищения младенца. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ростовской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.