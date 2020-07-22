Павел Ливинский: Благодаря курсу на форсированную цифровую трансформацию компания "Россети" смогла перейти в онлайн за три дня

Павел Ливинский принял участие в онлайн-сессии «Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом». Глава компании рассказал, как «Россети» в кратчайшие сроки перешли на новый режим работы в период пандемии коронавируса.

Представители крупнейших российских компаний в режиме онлайн провели круглый стол, посвященный индустриальному опыту по борьбе с коронавирусом. Пандемия COVID-19 повлияла на работу предприятий по всему миру. Подавляющее большинство рабочих процессов вынужденно были переведены на дистанционный режим. Поскольку меры реагирования на подобные ситуации еще не были разработаны, перед руководителями холдингов, предприятий и организаций остро встал вопрос: как обеспечить безопасность своих сотрудников и при этом не потерять в эффективности?

В России на распространение коронавирусной инфекции одной из первых отреагировала ГК «Россети». 17 марта Павел Ливинский, генеральный директор компании, распорядился перевести на удаленный режим около 40% штата. На своих рабочих местах остались только те, чье присутствие было строго необходимо на производстве: сотрудники, которые напрямую задействованы в обеспечении электроснабжением потребителей и ремонтных работах.

«Наш производственный персонал остается на дежурстве, продолжает обслуживать линейные и подстанционные объекты, несет свет в дома граждан и на социально значимые объекты. Мы обязаны предоставить им полную защиту»

Больше половины штата «Россетей» по долгу службы продолжили работать на объектах. Поэтому руководством компании были приняты меры по обеспечению безопасности своих сотрудников: закуплены маски, перчатки и антисептики, введен сменный режим работы, тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Еще в начале процесса введения ограничительных мер Павел Ливинский заявил: «Наш производственный персонал остается на дежурстве, продолжает обслуживать линейные и подстанционные объекты, несет свет в дома граждан и на социально значимые объекты. Мы обязаны предоставить им полную защиту».

Чтобы поддержать сотрудников, Павел Ливинский принял решение установить надбавку специалистам, оставшимся в период пандемии на своих рабочих местах. А также дал распоряжение продолжить оказывать помощь пенсионерам и ветеранам электросетевого комплекса, семьям работников, которые оказались в трудной ситуации.

«Россети» смогли организовать работу таким образом, что качество электроснабжения в период самоизоляции не просто не упало, но даже выросло. Это подтвердил глава компании Павел Анатольевич Ливинский: «С 1 марта общее количество отключений в сети 0,4 — 10 кВ, которая «ближе всего» к бытовым потребителям, сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Во время пандемии главной задачей холдинга стало обеспечение стабильной подачи электроэнергии социальным объектам и больницам. «Россети» снабжают электроэнергией около 400 медицинских учреждений, включая крупные центры, принимающие больных коронавирусом, в частности, больницу в Коммунарке. Учитывая, что многие тяжелые пациенты находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, любой сбой электроснабжения, особенно длительный, мог оказаться фатальным. Сотрудники «Россетей» смогли избежать неполадок и внештатных ситуаций на производстве.

«На переход в «онлайн» нам потребовалось всего 3 дня»

Внезапное распространение коронавирусной инфекции, быстро перешедшее в форму пандемии, показало, какую значительную роль в современном мире играют цифровые технологии. «Россети» легко и быстро перешли в новый формат работы, поскольку фактически весь необходимый для этого инструментарий был уже заранее сформирован в компании. Павел Ливинский отметил: «На переход в «онлайн» нам потребовалось всего 3 дня». Таким образом, компания смогла за короткий промежуток времени организовать удаленную работу без потери контроля над информационной безопасностью и ИТ-инфраструктурой.

«Мы поддерживаем диалог с нашими иностранными коллегами и считаем его необходимым для успешного развития в будущем»

Быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию помогли не только цифровые технологии, которые компания развивала последние годы, но также изучение актуального опыта иностранных коллег. «Россети» сотрудничают с ведущими международными электроэнергетическими холдингами, в том числе партнерами из Италии и Китая. Именно по этим странам коронавирусная инфекция ударила раньше и сильнее всего. Поэтому местные компании фактически первыми в мире научились реагировать на те угрозы, которые возникли в связи с пандемией. Когда коронавирус пришел в Россию, «Россети» смогли организовать рабочие процессы наиболее эффективным образом, в том числе ориентируясь на опыт коллег.

Павел Ливинский не раз подчеркивал необходимость налаживать связи с зарубежными компаниями: «Мы поддерживаем диалог с нашими иностранными коллегами и считаем его необходимым для успешного развития в будущем». И делать это нужно на постоянной основе — не только в критический момент, считает Ливинский. Чужой опыт позволяет быстрее учиться, развиваться, избегать ненужных ошибок.

«Внешние вызовы не отменяют наших обязательств по надежному электроснабжению потребителей»

Начиная с июня, в регионах России постепенно ослабляются ограничительные меры, введенные из-за пандемии. В ближайшие месяцы многим предприятиям и организациям придется усиленно работать, чтобы вернуться в прежнее русло. На онлайн-сессии, посвященной опыту российских компаний по борьбе с коронавирусом, Павел Анатольевич Ливинский высказал следующий тезис: «Внешние вызовы не отменяют наших обязательств по надежному электроснабжению потребителей».

«Россети» намерены выполнить все намеченные планы по ремонтной и инвестиционной программам без сдвига сроков. Близится осенне-зимний сезон, который придет по расписанию вне зависимости от ситуации в мире, и его нужно встретить во всей готовности. Поэтому сотрудники крупнейшей энергетической компании работают над тем, чтобы никакие сложности — эпидемиологические или погодные — не влияли на качество услуг, поставляемых клиентам.

«Безопасность сотрудников и надежность электроснабжения потребителей – ключевые приоритеты в любое время» — такова позиция генерального директора «Россетей» Павла Ливинского.