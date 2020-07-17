Бывшего министра экологии Татарстана арестовали за убийство 2003 года

Экс-министр экологии и природных ресурсов Татарстана Аглям Садретдинов арестован до 29 июля. Его задержали по подозрению в организации убийства местного гражданского активиста, пишет «Интерфакс».

По версии следствия, Садретдинов в 2003 году, будучи главой Буинского района, обратился к преступному сообществу «Квартал» с просьбой убить человека, который жаловался на политика в различные инстанции, и предложил его представителям 180 тысяч рублей. В итоге мужчину убили на пороге его дома.

О том, что речь идет о Садретдинове, агентству сообщили информированные источники. Политик возглавлял региональное ведомство в 2007-2010 годах.