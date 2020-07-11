В Татарстане в отношении женоненавистника, пинавшего женщин, завели второе дело

В отношении задержанного 33-летнего мужчины в Нижнекамске возбудили дело о причинении физических и психических страданий путем насильственных действий, совершенных в отношении двух и более лиц.

Ранее агрессивного мужчину заметили в одном из городских парков, где он подходил к женщинам с детьми и начинал их пинать. Свое поведение он объяснял ненавистью к женщинам.

Сейчас уже проведены очные ставки и судебно-медицинские экспертизы, допрошены все потерпевшие. Состав преступления отнесен к категории «тяжкое», пишут «Такие дела». Известно, что мужчина ранее был судим. Сейчас он находится под арестом по инкриминированной ему ранее статье о хулиганстве.

Изначально его дело закрыли со штрафом в размере тысячи рублей и отпустили, но после общественного резонанса за дело взялся Следственный комитет.